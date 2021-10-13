1331 عملية تفتيشية للنقل المدرسي بدبي

دبي (وام)

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي «1331» عملية تفتيشية على نشاط النقل المدرسي في «103» مدارس على مستوى إمارة دبي في إطار سعيها الدائم إلى تنظيم ممارسات هذا القطاع والوقوف على مدى التزام المشغلين بالاشتراطات المعمول بها في هذا النشاط وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد - 19» خلال نقل الطلبة.

وقال سعيد البلوشي مدير إدارة رقابة أنشطة النقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: إنه مع بدء العام الدراسي «2021 - 2022» وعودة الدراسة وانتظام الدوام بشكل طبيعي وحضوري مع مطلع أكتوبر الجاري بدأنا تنفيذ هذه العمليات التفتيشية.