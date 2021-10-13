تحويل أجهزة مواقف السيارات إلى أعمال إبداعية في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إطلاق النسخة الثانية من مبادرة تحويل أجهزة مواقف السيارات في مناطق متفرقة في دبي إلى أعمال فنية تعكس العناصر الحضارية التي تميزت بها دبي قديماً والحداثة التي تمثلها كمدينة عالمية الطابع.

ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة المتجددة التي أعلن عنها منذُ أيام بين الجانبين، حول الاتفاق على تنفيذ سلسلة من المشاريع الجديدة الرامية إلى تعزيز المشهد الجمالي في إمارة دبي، بما يعزز موقعها كأفضل مدينة للحياة في العالم، حيث ستغطي النسخة الثانية من المبادرة أجهزة المواقف في مناطق حيوية واستراتيجية في دبي هي: الراس، برج خليفة، ومعبر الخليج التجاري، سوق الذهب، منطقة الوصل، وشارع الثاني من ديسمبر، ومرسى دبي، والشندغة، والبطين، وشارع الرقة، ورقة البطين، حيث تحاكي أعمال خمسة فنانين إماراتيين روح المدينة ورؤيتها في تبني الإبداع، ونشر كل ما هو جميل ليسعد أفراد المجتمع الذين باتوا يتوقعون المزيد من الإنجازات والنجاحات في أسرع مدن العالم نمواً وأكثرها مواكبة للعصر، بينما لا تغفل راحة الإنسان وسعادته لتستحق أن تكون أفضل مدينة للحياة في العالم.

روضة المحرزي

وقالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: «يسرنا إطلاق النسخة الثانية من مشروع تحويل أجهزة مواقف السيارات إلى أعمال إبداعية، وأن تتضافر جهود (الهيئة) و(براند دبي) لإضفاء بعدٍ ثقافي وفني على مشاريع هيئة الطرق والمواصلات في عددٍ من المناطق الحيوية التي ستنفذ فيها هذه الأعمال، ما يؤكد التزامنا في (الهيئة) بتفعيل الشراكات لدعم المبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم في رفع مستوى جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع والزوار من شتى أنحاء العالم».

وأضافت المحرزي: «لا شك في أن تحويل أجهزة المواقف من مجرد أجهزة خدمية إلى أعمال فنية يضيف إليها عنصر جاذبية ويعتبر قيمة مضافة إلى الخدمات التي قدمها للجمهور».

شيماء السويدي

من جانبها، أعربت شيماء السويدي، مدير المشاريع الإبداعية في «براند دبي» عن تقديرها للشراكة المثمرة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي والتي أثمرت عن تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة. وقالت: «يسرنا التعاون من جديد مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإطلاق النسخة الثانية من المشروع، بمشاركة خمسة من الفنانين الإماراتيين، لنضيف إلى النسخة الأولى عدداً من المناطق الحيوية الجديدة التي ترتبط بصورة كبيرة بحياة الناس».

بدورها، أوضحت فاطمة الملا، مدير المشروع في «براند دبي»، أن تصميمات الأعمال الفنية التي ستنفذ على أجهزة المواقف المئة قدمها خمسة فنانين إماراتيين هم: محمد الجنيبي، مريم العبيدلي، وعلياء الحمادي، وسعيد العمادي، وعلياء فوزان، لافتة إلى أن اختيار الفنانين والتصميمات جاء بما يتوافق مع المعايير العامة التي تعمل من خلالها «براند دبي» لترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للإبداع في المنطقة.

وركّز الفنانون الخمسة في تصميماتهم على إبراز التناعم بين الماضي بقيمه وتاريخه، وحداثة الحاضر الذي تميزت به دبي.