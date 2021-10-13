«صحة» يناقش تأثير الجائحة على العاملين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مؤتمر «صحة» الدولي الأول للصيدلة السريرية، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا سان دييغو في الولايات المتحدة الأميركية. وتناول المؤتمر الذي نظم افتراضياً ولمدة يومين، على تأثير جائحة «كوفيد-19» على العاملين في الخطوط الأمامية، خاصة الكوادر الصيدلانية، وأهم الابتكارات الحديثة في الصناعات السريرية والصيدلانية، بالإضافة لتوفير منصة لتبادل المعارف والخبرات وتفعيل المزيد من فرص التعاون والتبادل المعرفي في المجال الطبي.

وشارك في المؤتمر نحو 4,200 شخص من 35 دولة، مما وفّر منصة للمشاركين للاستفادة والتعلُّم والالتقاء بأبرز القادة والخبراء في صناعة الصيدلة، حيث شارك فيه كوكبةً من أهم القادة العالميين وكبار الموظفين الطبيين من جميع أنحاء العالم من صيادلة سريريين وفنيّي صيدلة وأطباء وممرضين وطلاب صيدلة وغيرهم من ممثلي الصناعة، ومن أبرز متحدثين من دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا ومصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم.

وأكد الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة «صحة» أهمية المؤتمر بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية، والنجاح الباهر الذي حققه، والإقبال اللافت لحضور المؤتمر والمشاركة في النقاشات التي جرت خلاله.

وقال: «أدّى التحول في القطاع الصحي في جميع أنحاء العالم إلى وضع تصورات جديدة وإعادة تشكيل مهام وأدوار مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وسلّط الضوء على دور ومساهمة كل فرد يعمل في المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الصيادلة عنصر فاعل ومؤثر في المجال الطبي ودورهم حيوي ومهم في رحلة المريض، فهم يلتزمون بالحفاظ على أرقى معايير الصناعة واعتماد أفضل الممارسات في رعاية المرضى وتقديم رعاية ذات جودة عالية لأفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق، يشكل المؤتمر منصة بارزة للصيادلة من جميع أنحاء العالم ونهدف من خلاله إلى تزويدهم بالأدوات والمعارف والموارد اللازمة ليتمكنوا من تقديم الأفضل والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى.»

وتطرّقت فعاليات المؤتمر الذي أقيم تحت شعار «دعم المجتمع والنهوض بالمهنة» إلى الوضع الراهن للصيدلة السريرية، حيث أعدت اللجنة العلمية التابعة لـ«صحة» برنامجاً شاملاً ومتقدماً للمؤتمر، ضم خبراء ومتحدثين دوليين ومحليين مرموقين، حيث تم خلال المؤتمر استكشاف أبرز التحديات الحالية في ممارسة الصيدلة، وسلط الضوء على التحول الذي نشهده اليوم في وصول المرضى إلى خدمات الصيدلة وسبل تعزيز التميز في ممارسة الصيدلة والبحوث والتعليم، وشكّل الإطلاق الناجح للمؤتمر الافتراضي مساهمة جوهرية في نشر أبرز الأفكار والتطورات والمعارف والخبرات الناتجة عن الأبحاث الحديثة.

وفي معرض حديثه عن النجاح الكبير الذي حققته دورة هذا العام، قال الدكتور زين اليافعي، رئيس المؤتمر ومدير إدارة الصيدلة والطب المساعد في شركة «صحة»: ​​«تشكل المشاركة الواسعة التي شهدها المؤتمر وشملت نحو 4200 شخص دليلاً دامغاً على أهمية مجال الصيدلة السريرية في المجتمع الطبي ومكانة مؤتمر صحة الدولي للصيدلة السريرية ومساهمته الفعالة في تحفيز وتعزيز الحوار والتعاون وتبادل المعرفة».

وأضاف أن المحتوى الهادف الذي قدّمه المؤتمر سيترك تأثيراً مهماً وآثاراً إيجابية على المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى من جميع أنحاء العالم. بدوره، قال الدكتور وائل النعيم، رئيس المؤتمر، ومدير برنامج الإقامة الصيدلانية في «صحة» ومدير قسم الصيدلة السريرية في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «شكّل المؤتمر حدثاً بالغ الأهمية ومنصة حافلة بالحوارات الهادفة والمثمرة حول التطورات الحالية في ممارسات الصيدلة السريرية، مع التركيز بشكل خاص على دور الابتكارات والتعليم الصيدلاني المتقدم والرعاية الصحية التي تضع مصلحة المريض كأولوية في تحسين نتائج العلاج الدوائي، ونحن نفتخر بالنجاح اللافت الذي حققه المؤتمر هذا العام بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا سان دييغو مما ساهم في ترسيخ مكانته المرموقة على خريطة الفعاليات العالمية في مجال الصيدلة السريرية».

جهود

يعد مؤتمر «صحة» الدولي السنوي للصيدلة السريرية شهادةً على استمرار جهود التعاون والتبادل المعرفي بين اللجان العلمية التابعة لجامعة كاليفورنيا سان دييغو و«صحة» بهدف تقديم أفضل فرص التعلم والتثقيف الصحي. وسيواصل الطرفان العمل وترسيخ شراكتهما القوية من أجل تبادل الخبرات والمعرفة وفرص التدريب مواكبةً للتطور المستمر في قطاع الرعاية الصحية.