«اجتماعية الوطني» تناقش الضمان الاجتماعي

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، بحضور ممثلين عن المؤسسات الخيرية في الدولة. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال ضرار بالهول الفلاسي، إن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى جهود الهيئات والمؤسسات الخيرية في الدولة بشأن آلية صرف المساعدات المالية والعينية للمستحقين والتحديات التي تواجهها، وتم التطرق لآلية بحث وتحديد الفئات المستفيدة، والتنسيق الإلكتروني بين مختلف المؤسسات.

شارك في الاجتماع ممثلون عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية، ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وجمعية دبي الخيرية، ومؤسسة تراحم الخيرية، وجمعية بيت الخير.