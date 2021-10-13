شراكة بين «الشباب العربي للتغير المناخي» و«بوستيريتي»

دبي (الاتحاد)

وقّع «مجلس الشباب العربي للتغير المناخي» التابع لمركز الشباب العربي، و«مركز بوستيريتي» من المملكة المتحدة، المتخصص في شؤون التنمية المستدامة والتغير المناخي، مذكرة تفاهم هادفة للتعاون والتنسيق لتمكين العمل الشبابي من أجل المناخ، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال تعزيز الجهود العالمية من أجل مواجهة تغيرّ المناخ. وبموجب المذكرة التي تستمر لعامين قابلين للتجديد بموافقة الطرفين، يتم تعزيز معارف ومهارات الشباب في مجال العمل المناخي العالمي، وذلك ضمن مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، كما يضع التعاون مركز بوستيريتي في موقع الشريك المعرفي لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي. وتم توقيع مذكرة التفاهم الثنائية ضمن فعاليات جناح الشباب، بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، والدكتور إبراهيم الزعبي، الشريك المؤسس لمركز بوستيريتي، كلٌ من سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي، والدكتور يسار جرار، الشريك المؤسس لمركز بوستيرتي، في جناح الشباب على أرض إكسبو 2020 دبي. وقالت معالي شما المزروعي: «الإعلان التاريخي على مستوى المنطقة الذي قامت به قيادة دولة الإمارات في شهر أكتوبر الجاري لتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050، يشكّل أنموذجاً ملهماً يحتذى به لنوعية المبادرات الاستراتيجية الفاعلة في العمل المناخي، والتي يمكن للشباب أن يكون له دور فاعل فيها، كما يوجد هناك دور حيوي ومحوري للمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص ومختلف قطاعات العمل الشبابي في تدريب الشباب على العمل المناخي، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وقال إبراهيم الزعبي: «لدى مركز الشباب العربي برامج ومبادرات متنوعة لتمكين شباب المنطقة في أوطانهم ومجتمعاتهم، ومركز بوستيريتي كذلك يتخصص في قضايا النمو المستدام والعمل من أجل المناخ. ونحن سعداء بالتعاون مع المركز كمؤسسة إقليمية فاعلة في مجال إعداد وتأهيل كفاءات شبابية في مجالات تنموية حيوية». بدوره قال سعيد النظري: «الشباب هم القوة المحركة للعمل العالمي من أجل مواجهة التغير المناخي، ودورهم محوري في ابتكار الحلول النوعية التي تمكّننا من مواجهة هذا التحدي والحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وصون التنوّع الحيوي على كوكبنا.

مجلس للتغير المناخي

وكان مركز الشباب العربي أطلق في أغسطس 2021 «مجلس الشباب العربي للتغير المناخي» بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للشباب، ليشكل منصة إقليمية تعزز تفاعل الشباب العربي مع القضايا البيئية، وتدعم الاستراتيجيات العربية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، وتسهم في إعداد شباب مبتكرين في مجال العمل المناخي.