جامعة العين ضمن أفضل 50 جامعة عربية

أبوظبي (الاتحاد)

حققت جامعة العين قفزة جديدة بتصنيفها ضمن أفضل 50 جامعة عربية للعام 2022، بحسب التصنيف الصادر عن مؤسسة كيو إس العالمية. وقال الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة: «نفخر بهذا الإنجاز الجديد والمحطة الهامة في مسيرة جامعة العين، خاصة وأن تصنيف الجامعة كان ضمن أفضل 71-80 للعام 2021، والآن جامعة العين هي ضمن أفضل 50 جامعة عربية للعام 2022، فارق الوقت بسيط ولكن النمو متزايد. وأن هذا الإنجاز ما هو إلا ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة وتجسيداً لدعمها اللامحدود لقطاع التعليم والبحث العلمي في الدولة، وأن تصنيف الجامعة في هذه المرتبة هو دليل واضح على رسوخ تواجد جامعة العين بين الجامعات العربية».