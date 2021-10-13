قضاء أبوظبي توفر خدماتها عن طريق 21 مكتب طباعة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن توفر خدماتها عبر الموقع الإلكتروني www.adjd.gov.ae والتطبيق الذكي لدائرة القضاء ADJD، وتتضمن القائمة 21 مكتباً للطباعة يمكن التوجه إليها للمساعدة في تقديم الطلبات، لافتة إلى أن هناك 18 مكتباً للطباعة في إمارة أبوظبي والتي تتضمن: مكتب سهل لخدمات رجال الأعمال، وبيزنس جيت للخدمات الإدارية، ومركز السعادة لمتابعة المعاملات، ومعاملات ذ.م.م، ومركز الإمارات العالمي، وماسيموو للمعاملات، وعمار الخاجة للمعاملات، والوقت للخدمات الإدارية، والقرم للخدمات الحكومية، ومنصتي لخدمة رجال الأعمال، وتواصل لخدمات رجال الأعمال، والتوكل للطباعة، وكرييتف للمعاملات، ومركز ياس ذ.م.م، ومركز منازل لخدمات العمالة المساعدة، ومكتب بالميرا للكتابة والتصوير، وتدوين للطباعة وتتبع المعاملات وتنوير لخدمات الطباعة، وفي منطقة العين حددت 3 مكاتب للطباعة وهي مركز الرعاية للخدمات، والبراري لمتابعة المعاملات، ومركز السفير للطباعة، وأوضحت دائرة القضاء أبوظبي أن الخدمات المتوفرة في هذه المكاتب تتضمن خدمات مختلفة في كل مركز طباعة والتي تقدم، خدمات تقديم طلبات الكاتب العدل والتوثيق، وتقديم طلبات النيابة العامة وتقديم طلبات القيد. كما نوّهت دائرة القضاء أبوظبي إلى أنه للبقاء على اطلاع حول آخر تحديثات الأفرع، فإنه يتعين القيام بمسح رمز QR من خلال الهاتف الذكي.