«إسعاد» لكلية الخوارزمي الدولية بأبوظبي والعين

دبي (الاتحاد)

وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، اتفاقية شراكه مع «كلية الخوارزمي الدولية بفرعيها بأبوظبي ومدينة العين»، تقدم بموجبها الكلية لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى خصومات على الرسوم الدراسية تتراوح بين 20% إلى 50%، وذلك على برامج البكالوريوس والدبلوم المعتمدة لديها، في تخصصات «الرعاية الصحية» و«إدارة الأعمال»، «والإعلام»، «وتصميم الجرافيك»، وغيرها من التخصصات.

وتمتد فترة الاتفاقية لمدة عام قابلة للتجديد، تلتزم خلالها الكلية بتقديم الخصم المتفق عليه لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، بينما تقوم لجنة بطاقة إسعاد بالإعلان عن عرض الكلية عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، وعبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وتعتبر كلية الخوارزمي الدولية إحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي تقدم شهادات معتمدة لدرجة البكالوريوس والدبلوم.

وعلى مدار 35 عاماً تقدم الكلية لمجتمعها الطلابي الذي يضم أكثر من 40 جنسية، مستويات عالية من التعليم والمعرفة، من خلال حرم جامعي في أبوظبي وآخر في العين مدعم ببنية تحتية تمتاز بكفاءة عالية ومواصفات الذكاء الاصطناعي.