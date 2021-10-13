تعاون بين «التقنية» واقتصادية عجمان

أبوظبي (وام)

وقعت كليات التقنية العليا ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان اتفاقية تعاون لبناء شراكة استراتيجية وفاعلة بين الطرفين، بما يدعم تنمية وتطوير رأس المال البشري ويعزز الجهود على مستوى التوطين وتشجيع المشاريع والابتكارات وريادة الاعمال بين الشباب.

وقع الاتفاقية البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا وعبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وبحضور المسؤولين من الطرفين وذلك بمقر كليات التقنية العليا بالشارقة.

وطبقاً لبنود الاتفاقية، يتعاون الطرفان على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية على مستوى الجاهزية الأكاديمية والتقنية والمهنية، وذلك وفق احتياجات دائرة التنمية الاقتصادية والعمل على استقطاب خريجي الكليات للعمل في الدائرة وفق الشواغر والتخصصات والكفاءات المطلوبة بما يدعم توظيف الخريجين، وكذلك العمل معاً في مجال تصميم وتطوير برامج أكاديمية ومهنية وفق احتياجات الدائرة والمتغيرات في سوق العمل، كما سيحرص الطرفان على السعي لدمج الشهادات المهنية والاحترافية العالمية.