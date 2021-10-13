موانئ دبي.. إنجازات عالمية في النقل التجاري

دينا جوني (دبي)

تأخذ موانئ دبي العالمية زائر جناحها متعدد الطوابق إلى رحلة إماراتية ثلاثية الأبعاد. هي تجربة تبدأ بالحاضر، بالفارق الذي أحدثته إدارة الموانئ في قطاع النقل التجاري العالمي من التوريد إلى لوجستيات البضائع والخدمات البحرية، ثم تعود بالزائر أكثر من 115 عاماً إلى الوراء عندما كان خور دبي لا يزال ضحلاً غير مؤهل لاستقبال سفن الشحن الكبيرة، لتضعه مجدداً أمام شاشة المستقبل المليئة بتقنيات ذكية في قطاع تشغيل وإدارة الموانئ والشحن واللوجستيات، والنقل بسرعة تسابق الصوت.

مجسّم باخرة «تشوبرا» التابعة لشركة الهند البريطانية في الصالة الأولى للجناح، يعيد الزائر إلى بدايات القرن الماضي، حين كان الفتيان يتسلقون شجرات النخيل المحيطة بخور دبي، منتظرين ظهور «تشوبرا»، فيصرخون لعمال المراكب الصغيرة للخروج إلى بحر العرب لتنزيل البضائع ونقلها إلى ميناء الخور. أما مجسّم «إنكاونتر باي»، وهي من السفن التجارية الأولى التي استقبلتها دبي عام 1960 بعد تطوير وتعميق ميناء راشد، فتعرضها «موانئ دبي» أيضاً في صالتها الرئيسية، بالإضافة إلى صورة الباخرة «سيردانا» التي افتتحت ميناء راشد عام 1970. وفي مجسّم هندسي ضخم تتداخل فيه الصورة المتحركة والإضاءة، يستعرض الجناح تاريخ موانئ دبي ومستقبلها. فبالإضافة إلى منشآت «بوكس باي»، أي تخزين الحاويات على المنصات المرتفعة المدعّمة بالتكنولوجيا الذكية والتي تدار بالتحكّم عن بُعد، كشفت موانئ دبي العالمية عن حلولها المستقبلية للنقل التجاري آخرها شاحنات ذاتية القيادة لنقل الحاويات، بالإضافة إلى طائرات من دون طيار لنقل البضائع المستعجلة، مثل الدواء والغذاء سريع التلف.

كبسولة «هايبرلوب»

وتعمل الطائرات من دون طيار بنظام رقمي ينفّذ عملية التسليم وفقاً لطلب التاجر، فيما يعمل مشغلو الطائرات عن بُعد في بيئة عمل مجهّزة وفقاً لعلم الهندسة البشرية. أما شاحنات النقل، فهي ذاتية القيادة وتقوم بتوصيل نفسها بالشاحن الكهربائي أوتوماتيكياً. كما يعرض الجناح مجسّم لكبسولة «هايبرلوب» الذي بدوره سيحدث ثورة في قطاع النقل للإنسان والبضائع. وسيتم شحن البضائع بوسيلة النقل المناسبة وفقاً لحجم الشحنات ووزنها.

وتعمل إدارة «موانئ دبي العالمية» بعد أن انتهت من إجراء الاختبارات على مشروع «بوكس باي»، البدء بدراسة الموانئ التي سيتم فيها نقل التجربة المتطورة في تخزين الحاويات ورفعها. ولفتت أن التجربة أظهرت نتائج فاقت التوقعات بالنسبة للتكلفة والسعة والكفاءة والاستدامة.

استيعاب 792 حاوية

بنت «موانئ دبي» أول منشأة «بوكس باي» في ميناء جبل علي التي يمكنها استيعاب 792 حاوية في وقت واحد. ويعمل النظام على تخزين الحاويات في طوابق مرتفعة تصل إلى 11 طابقاً على أرفف من الصلب. ويتسم هذا النظام بطاقة استيعابية تتجاوز ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات التقليدية، حيث يسمح بتكديس الحاويات مباشرة فوق بعضها البعض، وبالتالي يمكن تقليل مساحة المحطات بنسبة 70%. وفي نظام «بوكس باي»، يتم نقل الحاويات إلى الداخل والخارج وبين أماكنها على الرفوف بوساطة رافعات آلية مدمجة في الهيكل تعمل بالكهرباء بشكل كامل، كما يمكن الوصول إلى حاوية بعينها من دون تحريك أي من الحاويات الأخرى. وتم تصميم النظام بأكمله ليسمح بإمكانية إدارته بالكامل بالطاقة الشمسية. وأهم مميزات المشروع تحسين الأداء، تقليل الاستثمار المطلوب للمنشآت المستقبلية، تقليل عدد خطوات النقل والمعدات المطلوبة في محطة الحاويات، تقليل كما تكاليف التشغيل، تحسين تكاليف الطاقة بنسبة 29%، تقليل تكاليف الصيانة بشكل كبير. أما نظام «كارجو سبيد» من «موانئ دبي العالمية»، فيهدف إلى دعم بناء مناطق اقتصادية مزدهرة وإيصال الشحنات بسرعة مماثلة للنقل الجوي، لكن بتكلفة مماثلة للنقل بالشاحنات. وسيحدث ذلك تأثيراً كبيراً على نتائج الأعمال من خلال الحدّ من مخزون السلع الجاهزة ومساحة التخزين المطلوبة بنسبة 25 في المئة، ما يسهم في تحقيق أكثر من مجرد وفورات في تكاليف النقل. وتعمل «كارجو سبيد» بالطاقة الكهربائية بنسبة 100%، ويمكن أن تعمل أيضاً باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في حلّ أكثر استدامة لنقل البضائع.

الاستثمار في الأفكار

تؤكد «موانئ دبي العالمية» في جناحها الذي يركز في هندسته على مفهوم «التدفق»، ضرورة الاستثمار في الأفكار الجديدة التي ستغيّر من وجه قطاع التوريد والخدمات البحرية وتأخذ التجارة العالمية إلى مستويات لم يكن أحد ليفكر بها في السابق، انطلاقاً من الإمارات، من «إكسبو دبي».

18 مبادرة.. الانحياز للطبيعة

تعرض موانئ دبي العالمية في جناحها مبادراتها التي تصل إلى 18 مبادرة تثبت انحيازها للطبيعة والحلول المستدامة في مختلف العمليات التي تنفذها.

- التزمت موانئ دبي العالمية بالوصول بصافي الكربون إلى صفر عام 2050 لأن الاقتصاد حيادي الكربون يفتح مجال الازدهار أمام جميع الثقافات والمجتمعات الدول.

- آلات صديقة للبيئة يمكن للرافعات ذات الإطارات المطاطية أن تعمل باستخدام كهرباء نظيفة صديقة للبيئة أو نظام متطور لتخزين الطاقة يقلل الكربون

- الروبوتات المساعدة لتشغيل الموانئ ورفع الأوزان الثقيلة على نحو أكثر ذكاء وأماناً

- توفر مدرسة «بربيرا» التابعة «للموانئ» المنح للتلاميذ في الصومال ليصبحوا فنيي لوجستيات المستقبل

- «صفوف الغد» توفر التعليم الرقمي لأكثر من 8000 طالب في المراحل الابتدائية والإعدادية في الهند

- مساعدة الدكتورة جين غودال على تعليم أطفال من 100 دولة في العالم على التعامل مع جميع الكائنات الحية

- عيادات طبية متنقلة لسكان القرى وإيصال الخدمات الطبية الضرورية إلى منازل تسع قرى في الهند

- تحديث غرفة عمليات جراحية في مدينة بهوج الهندية بالتعاون مع جمعية المكفوفين

- آبار جديدة وخط إمداد مياه آمنة ونظيفة لمسافة 7 كلم لتصل إلى القرى النائية في جمهورية صوماليلاند

- توزيع 500 ألف كمامة على طلبة دبي ضمن مبادرة «احم نفسك... احم وطنك»

- توفير الدعم اللوجستي لمساعدة فرق الاستجابة للطوارئ الإنسانية العالمية

- توفير 34 طناً من الملابس لحماية عائلات بيروفية من برد الشتاء القارس

- العمل مع منظمة «متحدون من أجل الحياة البرية» والأمير وليام بهدف منع الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض كآكل النمل الحرشفي

- العمل مع جمعية الحيوان في لندن بهدف إلهام الجيل الجديد للاعتناء بالطبيعة

- العمل مع منظمة «سبيس فور جاينتس» لحماية البيئات الطبيعية والحيوانات البرية التي تأويها

- زراعة 265 ألف شجرة قرم في الإكوادور دعماً لبرنامج حماية البيئة البحرية

- زراعة المرجان في تايلاند من قبل غطاسين متطوعين لبناء موطن جديد للشعب المرجانية

- 12500 ساعة في جمع النفايات وتنظيف الشواطئ حول العالم.

هل تعلم؟

- تصل خدمات شبكة التجارة من دبي إلى 3.5 مليار شخص حول العالم؟

- %28 من سكان العالم يتسوقون إلكترونياً؟

- تستطيع حاوية شحن كبيرة واحدة أن تحمل 40 ألف موزة؟

- أكثر من نصف شاي العالم ينقل عن طريق دبي؟

- تتاجر دبي بربع الذهب في العالم؟

- دبي ثالث أكبر مركز عالمي لتجارة الألماس؟

- رافعات رصيف جبل علي أعلى من سقف المنزل بثماني مرات؟

- تتعامل موانئ دبي العالمية مع ما يزيد على 70 مليون حاوية سنوياً؟

- توفر المنطقة الحرة في جبل علي أكثر من 150 ألف وظيفة؟

- تشارك موانئ دبي العالمية بـ%10 من إجمالي التجارة العالمية؟

خطوط

- خط السكر من ساوباولو البرازيل إلى كراتشي باكستان

- خط الصوف من غولبيرن أستراليا إلى شنغهاي الصين

- خط التوابل من كيفالي رواندا إلى كوتشن الهند

- خط الإلكترونيات من بوسان كوريا الجنوبية إلى شيكاغو الولايات المتحدة الأميركية.

سرعات

- سفينة الحاويات 12 متراً/الثانية، البيانات 299.792.458 متراً/الثانية

- السيارة 44 متراً/الثانية، طائرة التوصيل المسيّرة 20 متراً/الثانية

- كرة الغولف 350 كلم/الساعة، قطار الشحن 120 كلم/الساعة، الشاحنة 80 كلم/الساعة

- الهايبرلوب 1080 كلم/ساعة، الطائرة 800-1000كلم/الساعة

10 مراحل لنقل البضائع

البائع، أول ناقلة، بمحاذاة السفينة، ميناء التحميل، ظهر السفينة، ميناء الوجهة، بمحاذاة السفينة، آخر ناقلة، مخزن التاجر، المشتري.