في «إكسبو 2020 دبي».. بلجيكا تنقلكم إلى الفضاء

آمنة الكتبي (دبي)

رحلة الزوار في جناح بلجيكا تبدأ بالابتكارات الإبداعية لمستقبل تنقل ذكي، وآمن حيث تمضي بلجيكا قدماً لإنشاء أنظمة تنقل ذكية للمستقبل، من الأرض إلى الفضاء حيث يتيح الجناح تجربة فريدة تنقل الزائر إلى الكوكب الأحمر بتقنيات العالم الافتراضي، من خلال الجلوس على كرسي مميز وارتداء نظارات ثلاثية الأبعاد أمام شاشة تفاعلية تنقل الزائر في رحلة إلى عالم الكواكب وصولاً إلى سطح كوكب المريخ.

ويوضح الجناح تعزيز الوصول إلى الفضاء في عام 2050، حيث يمكن مشاهدة الكون بمقاييس مختلفة، ومشاهدة الكواكب والمجرات عبر المؤثرات الصوتية والمرئية.

ويشير الجناح إلى تجربة بلجيكا في صناعة الفضاء وهي تجربة لها جذور عميقة، مبنية على تاريخ طويل من الهندسة في المنطقة وقوتها التكميلية في الطيران المدني، حيث تلتزم الدولة البلجيكية بالفضاء على المستوى الأوروبي، موضحةً أن الحكومة الفيدرالية هذا العام ستضيف 250 مليون يورو إلى مساهمتها البالغة 1.2 مليار يورو في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) من عام 2020 إلى 2024، وهذا يضمن مكانة بلجيكا باعتبارها سادس أكبر مساهم في ميزانية وكالة الفضاء الأوروبية، بعد فرنسا وألمانيا، وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا.

وأشار الجناح إلى أن منطقة والونيا المنطقة الناطقة بالفرنسية في بلجيكا، تستضيف أكبر عدد من الشركات العاملة في مجال الطيران في البلاد، خاصة تصميم وبناء واختبار الأقمار الصناعية وحمولتها، والمساعدة في بناء الصواريخ التي ترسل الأقمار الصناعية إلى المدار، وتحليل وتسويق البيانات المرسلة إلى الأرض.