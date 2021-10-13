افتتح فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة اليوم جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي فيما حضر الاحتفال باليوم الوطني للسنغال والذي شهد العديد من الفعاليات الفنية والثقافية التي تعكس التراث الغني للسنغال وذلك على هامش حضوره الدورة السادسة من «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال.
وقال رئيس السنغال:«يمثل إكسبو 2020 دبي، تجمعاً عالمياً للأمم، يسهم في نشر السلام والحوار والتعايش بين مختلف الثقافات والحضارات، وهو ما يحتاجه الناس للعيش بسلام وتفاهم واحترام مع بعضهم بعضاً، مع الحرص على تبادل الخبرات المكتسبة فيما بينهم لتحقيق المزيد من التطور والتقدم والرفاهية، والحفاظ في الوقت نفسه على البيئة، وهي القيم التي تمثلها مشاركة السنغال في هذا الحدث الدولي».
ومن جانبه، قال جاس كم، مدير جناح جمهورية السنغال في إكسبو 2020 دبي:«اطلع فخامة الرئيس خلال فعاليات احتفالنا باليوم الوطني للسنغال على العديد من المعروضات التي يقدمها جناحنا ومنها أنموذج مصغر للقطار السريع الذي يعد من أسرع القطارات في غرب أفريقيا، كما استمع فخامته إلى شرح مفصل حول محتويات المعرض، وما تضمنه من مقتنيات و معروضات مختلفة ومتعددة، لاسيما من المشغولات والملابس التقليدية، كما افتتح فخامته المعرض المصاحب للاحتفال والذي ضم العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية التي تعكس ثقافتنا المحلية الغنية».