كشف تقرير صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية اليوم عن أن أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة بدبي يحظون حالياً بمزيد من الفرص للمشاركة في تعلم أبنائهم، لاسيما مع تحقيق زيادة ملحوظة في مستوى انخراطهم ومشاركتهم في حياة أبنائهم التعليمية منذ ظهور جائحة كوفيد – 19.
واستعرض التقرير «المجتمع أولاً - مقاربة جديدة لضمان استمرارية التعلم أثناء الجائحة في المدارس الخاصة بدبي»، محطات مهمة في رحلة مدارس دبي لمواجهة تحديات كوفيد- 19، والدروس المستفادة والفرص المستقبلية المستقاة من قصص النجاح التي تُبرز أهم الإنجازات التي حققها المجتمع المدرسي على مدى أكثر من 18 شهراً.
وأوضح التقرير اتساع دائرة التركيز على ممارسات جودة الحياة في المدارس الخاصة بدبي، ما يشكل فرصة حقيقية لجعل جودة الحياة جزءاً أساسياً من نسيج الحياة المدرسية في مختلف الظروف والأحوال، مستنداً إلى دورها الكبير في نشر السعادة في مجتمع التعلم وزيادة قدرته على التكيف.
ويعد التقرير بمثابة دليل مرجعي لتقييم التجارب التي أثبتت جدواها خلال تلك الفترة، أو تلك التي قد تحتاج للتطوير، علاوةً على الممارسات المشجعة التي يمكن أن تنجح في المستقبل.
وقالت فاطمة إبراهيم بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «إن تعاون مختلف أفراد المجتمع المدرسي من قيادات مدرسية ومعلمين وطلبة وكادر إداري يداً بيد مع أولياء الأمور أوجد قصص نجاح مثمرة أثرت ممارسات التعليم في مدارسنا وقدرة مجتمعنا على التكيف مع كافة الظروف والمتغيرات».
وأشارت بالرهيف:«وتزامناً مع عودة جميع طلبتنا في دبي إلى التعليم الحضوري بشكل كامل، نضع هذا التقرير في متناول مدارسنا لتسليط الضوء على أهم الممارسات الناجحة وأبرز الدروس المستفادة، التي فتحت الباب واسعاً للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الارتقاء بجودة التعليم في مدارسنا في المستقبل».
حضور قوي وبحسب التقرير، فقد أفادت الغالبية العظمى من المدارس الخاصة بأنها تمكنت من التواصل والتشاور مع أولياء الأمور على نحو منتظم، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة لمعالجة جميع القضايا والمسائل فور ظهورها.
ورصد التقرير حدوث تحسن كبير في عملية التواصل بين المدارس وأولياء الأمور في الجوانب المتعلقة بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من حكومة دبي، كما بادرت المدارس إلى دعم جودة الحياة النفسية للطلبة من خلال توزيع الاستبانات وتخصيص خطوط اتصال مباشرة ورسائل البريد الإلكتروني وعقد الاجتماعات واللقاءات الافتراضية على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى عقد اجتماعات حضورية وجهاً لوجه.