كشفت اللجنة الوطنية للتبرع بالأعضاء، تفاصيل حالة التبرع بالأعضاء التي أشاد بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.
وقالت اللجنة، في تصريحات خاصة لـ " الاتحاد": إن "هذه الحالة تتعلق بعائلة من الجنسية الهندية مقيمة في دبي، قررت التبرع بأعضاء ابنها البالغ من العمر عامين وقد وافته المنية، وقد استفاد 3 أطفال من الإمارات والسعودية من أعضاء هذا الطفل".
وأضافت: "تم مطلع الأسبوع الجاري، زراعة 4 أعضاء لطفلات الثلاثة، حيث استفادت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، من كلى، وتمت الزراعة في مستشفى الجليلة بدبي، فيما استفادت طفلة أخرى تبلغ من العمر 15 عاما من الكلى الأخرى والكبد، وتمت الزراعة في مستشفى كليفلاند في ابوظبي".
وأشارت إلى أن الحالة الثالثة المستفيدة، كانت لطفلة من السعودية تم زراعة القلب لها، موضحة أن حالات الأطفال الثالثة تخضع حاليا للمتابعة وهي في مرحلة التعافي والتعرف والتأقلم مع العضو المزروع بأجسادهن.