أسفر حادث مروري وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد بمنطقة الحمرية بالشارقة، عن وفاة شخصين وإصابة بليغة لشخص ثالث، نتيجة تصادم 3 شاحنات، بسبب عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
وأوضح العقيد علي الجلاف، رئيس مركز شرطة الحمرية الشامل بشرطة الشارقة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 3 فجر اليوم الأربعاء، يفيد بوقوع حادث تصادم متتالٍ بين 3 شاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى الفور انتقلت كافة العناصر الشرطية ذات الاختصاص، والإسعاف الوطني، وتبين وفاة شخصين من الجنسية الآسيوية، وإصابة آخر بإصابات بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأرجع العقيد علي الجلاف، سبب وقوع الحادث بعد المعاينة والتخطيط المبدئي، إلى عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، مؤكداً على أن السلامة المرورية على الطريق مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا من خلال التزام السائقين بالقوانين واللوائح المرورية الموضوعة باعتبارها الوسيلة الآمنة لتحقيق أمن الطريق والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.