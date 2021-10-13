«الإمارات للفلك»: تطابق موقع غروب الشمس مع اتجاه القبلة والكعبة في الدولة 15 أكتوبر

قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن موقع غروب الشمس لحظة غروبها في دولة الإمارات سيتطابق مع اتجاه القبلة والكعبة المشرفة في مكة المكرمة بين 15 - 20 أكتوبر الجاري، وبذلك يمكن تحديد اتجاه القبلة بدقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس تلك الأيام. وأضاف أن موقع غروب الشمس لحظة غروبها يتطابق مع اتجاه القبلة للكعبة المشرفة بمكة المكرمة في الإمارات خلال النصف الثاني من شهري فبراير ومنتصف أكتوبر من كل عام. وتابع: يتطابق موقع غروب الشمس مع اتجاه القبلة بمكة المكرمة بين 257 - 262 درجة في عموم الإمارات «عدا أقصى المناطق الجنوبية والغربية» في موعدين، الأول في النصف الثاني من فبراير وتحديداً بين 20 - 25 فبراير، والثاني في أكتوبر وتحديداً بين 15 - 20 أكتوبر وذلك في عموم المناطق في الإمارات «عدا أقصى المناطق الجنوبية والغربية»، وبذلك يمكن تحديد اتجاه القبلة بكل دقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس تلك الأيام. يشار إلى أن الشمس تغرب في الإمارات عموماً بين 243 درجة في 22/21 ديسمبر شتاء فتميل نحو الجنوب الغربي، وبين 297 درجة في 20/ 21 يونيو صيفاً فتميل نحو الشمال الغربي، أما في الاعتدالين فيكون غروبها عند الغرب تماماً 270 درجة.