بدء العد التنازلي لاحتفالات اليوم الوطني للدولة

في إطار احتفالات عام الخمسين، أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي عن بدء العد التنازلي لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2021، موجهة الدعوة إلى كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له المشاركة في الاحتفالات. ولأول مرة في تاريخ دولة الإمارات تبدأ الاحتفالات باليوم الوطني قبل خمسين يوماً من الموعد المرتقب في الثاني من ديسمبر، وذلك مع إطلاق مبادرة تحمل شعار «خمسون يوماً للخمسين». ودعت المبادرة الجميع للمشاركة في الاحتفالات من خلال سلسلة من الفعاليات والنشاطات سيتم نشرها بشكل يومي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باليوم الوطني لدولة الإمارات @OfficialUAEND. وتتضمن طرق الاحتفال العديد من الأنشطة، منها زيارة المناطق والوجهات السياحية واكتشاف أماكن جديدة في جميع أنحاء الدولة، وأداء النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمشاركة بصور لمواقع مختلفة في الدولة تمثل ذكرى خاصة بالنسبة لهم، علاوة على المشاركة في الاحتفالات التي تسبق اليوم الوطني مع أصدقائهم وعائلاتهم. كما دعت المبادرة الجميع للاحتفال ومشاركة تجاربهم من خلال استخدام الوسم #احتفالات_الخمسين. وتعليقاً على مبادرة «خمسون يوماً للخمسين».. قالت شيخة الكتبي مدير الإستراتيجية الإبداعية لعام الخمسين: «من دواعي فخرنا أن نحتفي بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى الخمسين عاماً الماضية، وننوه ونشيد بها تتويجاً لعام استثنائي. وأضافت أن أرض الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية، ونحن ندعو الجميع للاحتفال والتعرف أكثر على التقاليد والعادات التي تصنع مجتمعنا والمشاركة في أنشطتنا اليومية في الفترة التي تسبق الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين. ودعت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي كافة الجهات الحكومية والشركات والمدارس والمؤسسات للمشاركة بفعاليات خاصة بهم على مدار الخمسين يوماً القادمة. يذكر أن الاحتفال الرسمي باليوم الوطني للدولة يقام يوم الثاني من ديسمبر المقبل، وسوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن قريباً. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قد أعلن تسمية العام 2021 بـ«عام الخمسين» وذلك احتفالاً بالذكرى الـ 50 على تأسيس الدولة في عام 1971. ومنذ أبريل 2021 تمت دعوة كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له للاحتفال بإنجازاته وتكريم «الحالمين الأوائل» في عائلاتهم وكتابة «رسائل إلى المستقبل» حول التقدم الذي يرغبون في رؤيته في الخمسين عاماً المقبلة.