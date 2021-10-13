مستشفيات الظفرة تخصص 6 مراكز لتوفير نتائج الفحص المستعجل لكورونا

اعتمدت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» 6 مراكز لتقديم خدمة الفحص المستعجل لكوفيد- 19 والحصول على النتيجة في مدة لا تتجاوز 5 ساعات. وخصصت مستشفيات الظفرة مركز تقييم كوفيد-19 المتميز في مدينة زايد ومراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في كل من مدينة زايد ومدينة غياثي ومدينة المرفأ ومدينة ليوا وجزيرة دلما، وبعد إجراء الفحص سيتم إرسال النتائج عبر رسالة نصية قصيرة على أرقام الهواتف الخاصة بهم، كما يمكنهم الحصول على النتائج عبر تطبيق الحصن الإلكتروني وتطبيق صحة الإلكتروني. ويمكن للراغبين في الحصول على نتائج فحص كوفيد-19 المستعجل في نحو/5/ ساعات مقابل 250 درهماً عند التسجيل من خلال مراكز الفحص، وذلك للتسهيل على المراجعين سرعة الحصول على نتائج كوفيد- 19 دون الحاجة للانتظار. وتعمل مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في مدن منطقة الظفرة لمدة 12ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، بينما يستمر العمل في مركز تقييم كوفيد-19 المتميز في مدينة زايد من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساء. وحرصت إدارة مستشفيات الظفرة على توفير 8 مراكز متخصصة لتقديم خدمات كوفيد- 19 تغطي مدن منطقة الظفرة كافة في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا وبطاقة استيعابية تصل إلى 3500 فحص يومياً، ويمكن الحصول على تلك الخدمات من خلال حجز موعد مسبق عبر تطبيق شركة «صحة». كما تم تزويد جميع مراكز خدمات فحص كوفيد-19 في منطقة الظفرة بأحدث الأجهزة والتقنيات وبكفاءات متميزة من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة «صحة»، حيث تم تدريبهم وتأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير، بجانب وضع الآليات المختلفة لسرعة إنجاز الفحص خلال زمن قياسي.