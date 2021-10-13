قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «خمسين يوماً وتكمل الإمارات خمسين عاماً كدولة واحدة … إماراتها متحدة.. قلوبها متوحدة.. شعبها يرفع علم واحد ويحتكم لدستور واحد ويلتف حول رئيس واحد.. خمسين عاماً لتنطلق احتفالاتنا في الثاني من ديسمبر 2021 بإذن الله..».

 