ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بتطوير العمل الحكومي، من خلال مشروعات تنموية في كافة القطاعات الحيوية وتوفير خدمات حكومية رائدة، وتوفير العيش الكريم للقاطنين على أرض إمارة الشارقة. وناقش المجلس تقرير دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية حول وضع المواقف العامة في إمارة الشارقة، وتضمن التقرير أعداد المواقف المتوفرة في مدن ومناطق الإمارة ونسب الإقبال عليها وآلية تنظيمها.

كما تضمن التقرير تجربة المواقف الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة ونتائجها في تنظيم استخدام المواقف، وتوفير مناخ ملائم لممارسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياحية. ووجه المجلس بتطوير خدمات الاستفادة من المواقف العامة في إمارة الشارقة وفق إجراءات ميسرة وسريعة تتناسب مع كافة الفئات والشرائح الاجتماعية. واعتمد المجلس مذكرة التفاهم الاستراتيجي المزمع إبرامها بين هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتكامل في مجالات العمل المشتركة بين الطرفين، مما ينعكس على المشروعات المستقبلية في إمارة الشارقة.