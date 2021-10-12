أحمد النعيمي يصدر قرارات تطوير «الأداء الوظيفي» في حكومة عجمان

عجمان (وام)

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية مجموعة من القرارات بشأن تطوير نظام إدارة الأداء الوظيفي واعتماد أطر الكفاءات الفنية والسلوكية لموظفي حكومة عجمان على أن يُعمل بها اعتبارا من أول يناير 2022.

وتهدف تلك القرارات إلى تقديم آلية واضحة لقياس ومراقبة ومتابعة وتقييم أداء الموظفين بشكل دقيق وفعال وعادل بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهة الحكومية وتحفيز الموظفين ودفع أدائهم باتجاه مستويات إنتاجية أكبر وجودة أفضل، بالإضافة إلى وضع منهجية علمية لربط المكافآت والحوافز والعلاوات بمستوى الأداء وبرامج التدريب والتطوير، والعمل على تقدير الإنجازات والنتائج المتميّزة، وضمان تحقيق درجة عالية من الموضوعية والشفافية من خلال التواصل والحوار المستمر والبناء بين مختلف المستويات الوظيفية.

ونص القرار الأول على اعتماد النسخة المطورة والمحدثة من نظام إدارة الأداء الوظيفي في حكومة عجمان، على أن يلغى القرار رقم/11/ لسنة 2014 بشأن اعتماد دليل نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة عجمان 2014 وذلك دون المساس بصحة أي قرارات صدرت أو أي إجراءات اتخذت بموجبه قبل إلغائه. ويطبق النظام على كافة موظفي الجهات الحكومية في الإمارة، واعتمد القرار الثاني الدليل الاسترشادي لإطار الكفاءات الفنية لموظفي حكومة عجمان الذي يهدف إلى نشر الوعي بين المديرين والموظفين حول ماهية الكفاءات/التخصصية/ الفنية وتعريفاتها ومؤشراتها.

كما اعتمد القرار الثالث إطار الكفاءات السلوكية لموظفي حكومة عجمان بالتواؤم مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية.