تحت رعاية رئيس الدولة وبتوجيهات محمد بن زايد ومتابعة منصور بن زايد.. مهرجان الشيخ زايد يعلن عن هويته الإعلامية المرئية

أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقام فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بأبوظبي.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عن الهوية الإعلامية المرئية الجديدة التي تحمل تصميم الصقر وجسر المقطع، وتتميز بالأصالة والحداثة، والرؤية المستقبلية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

تُعبر الهوية الإعلامية المرئية الجديدة للمهرجان عن عراقة الماضي وإشراقة المستقبل والنظرة التفاؤلية للخمسين عاماً القادمة، بما يمثله الصقر من رؤية ثاقبة ورفعة وشموخ، وما يمثله جسر المقطع من جسر للتواصل بين الأجيال والحضارات العالمية المتنوعة، مما يدعم مكانة المهرجان كمنصة عالمية توفر تواصلاً ثقافياً وحضارياً.

مشاركات دولية واسعة في المهرجان تعزز جهود نشر رسالة الإمارات الإنسانية للعالم

وسيقام «مهرجان الشيخ زايد» في دورته الحالية وسط مشاركة دولية واسعة مما يعزز الجهود الرامية إلى نشر رسالة الإمارات الإنسانية للعالم، ويؤكد على أن الإمارات ملتقى الحضارات، كما تتميز فعالياته بالحداثة والتشويق وتناسب مختلف الأعمار، حيث يستقطب المهرجان مشاركات أكبر وفعاليات جديدة تنتظر مئات الآلاف من الزوار وسط أجواء عائلية مليئة بالسعادة، ليُشكل منصة عالمية وملتقى ثقافياً وترفيهياً وحضارياً.

ويتضمن المهرجان أجنحة عالمية وآلاف الفعاليات والعروض والورش الترفيهية والتثقيفية والفلكلورية التي تلفت الأنظار وتأسر العقول وتجذب الزوار إلى فضاءات من المتعة والتشويق والإثارة والتحدي.

يذكر أن الدورة السابقة من «مهرجان الشيخ زايد» شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بهذا الحدث الثقافي الترفيهي، وخوض تجارب تفاعلية ممتعة للتعرف إلى مختلف الحضارات عبر الأجنحة والمشاركات التي استعرضت جوانب متعددة من الثقافات والموروث الشعبي لعشرات الدول الخليجية والعربية والعالمية.