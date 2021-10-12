ولي عهد رأس الخيمة: جناح الدولة في إكسبو يجسد قصص الحالمين وقيمنا العريقة

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في «إكسبو 2020 دبي»، يجسد بين ثناياه رحلة استثنائية لوطن صنع حلماً وأنجز وأبهر العالم بأنموذج تنموي فريد يزداد ألقاً عاماً بعد عام يرتكز على قيم سامية من التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، مشيراً إلى أن الجناح يقدم لزواره تجربة إبداعية مبهرة يعرفهم خلالها على قصة موطن الحلم والإنجاز.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لجناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي» رافقه خلالها الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سموه، وكانت في استقباله معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب المفوض العام لجناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي».

واطلع سموه على محتوى الجناح المقام في منطقة «الفرص» في قلب «إكسبو» والذي يتميز بتصميمه المبدع على هيئة صقر يستعد للتحليق ليرمز لاستعداد دولة الإمارات للانطلاق إلى المستقبل نحو آفاق واعدة من الريادة والتميز.

كما تفقد سموه أقسام جناح الدولة المكون من أربعة طوابق بإجمالي مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، ويضم مساحة مخصصة للضيافة في الطابق العلوي ومعارض الثقافة والإنجازات الإماراتية.

وقال سموه: «نعتز في دولة الإمارات بقيمنا العريقة وثقافتنا الأصلية التي يعبر عنها جناح الإمارات، من خلال تسليطه الضوء على قصص الحالمين المنجزين، وحمله رسالة سامية لطالما شكلت ركيزة أساسية في مسيرتنا التنموية (فقيمة الحلم ترتبط بالإنجاز) وفي دار زايد حالمون منجزون طامحون للريادة العالمية بالمجالات كافة، يحملون إرث زايد ويرسمون بعزيمتهم معالم الخمسين عاماً المقبلة». وخلال تفقده جناح الدولة، التقى سموه مع معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، مثمناً الجهود البارزة التي تقوم بها فرق العمل في «إكسبو» من أجل توفير تجربة مميزة وملهمة لكافة الزوار والحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للأجنحة المشاركة في الحدث الدولي والقائمين عليها.

جناح إيطاليا

زار سموه كذلك جناح إيطاليا الذي يقع في منطقة «الفرص» بـ«إكسبو 2020 دبي»، حيث كان في استقباله لدى وصوله باولو غليسينتي المفوض العام لجناح إيطاليا. واطلع سموه على أقسام الجناح الذي تم تصميمه على شكل ثلاثة هياكل لسفن مقلوبة تغطي سقف المبنى ليروي قصة ملهمة عن الثقافة والفنون والاستدامة والتعليم والعلوم والأمن والإبداع. وأشاد سموه بالمشاركة الإيطالية البارزة في «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي يسهم في تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.