طيران شرطة أبوظبي يستعرض أحدث ممارساته في إكسبو

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية في منصة وزارة الداخلية بمعرض إكسبو 2020 دبي، بهدف تعريف الجمهور والزوار بمهام الإدارة وأحدث المعدات والوسائل والآليات المتبعة لديها في إسعاف وإنقاذ الأشخاص.

وأوضح الرائد طبيب علي سيف الظهوري اختصاصي طب الطيران والفضاء ومدير فرع طب الطيران، أنه تم تعريف الزوار بأفضل الممارسات المتبعة لدى إدارة طيران شرطة أبوظبي، وتشمل: خدمات الإسعاف والإنقاذ الجوي.

وذكر أن مهام الإدارة تنقسم إلى نوعين الأولى أولية وهي مختصة بإنقاذ الأشخاص من موقع الحدث، والثانية ثانوية وتختص بنقل الأشخاص ما بين المستشفيات، لافتاً إلى الحرص على إتباع أفضل معاييرالصحة والمطابقة للشروط الصحية في إنقاذ الأرواح وفق النظم الحديثة في استشراف المستقبل، من خلال التعامل مع الجوائح والأمراض المعدية عبر استحداث كبسولات عازلة للأمراض المعدية، وتطوير آلية نقل الحالات الحرجة المعنية بالأطفال الخدج.