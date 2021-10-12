رئيس وزراء إسواتيني: بلادنا مفتوحة أمام الجميع

دبي (وام)

عبر معالي كليوباس دلاميني رئيس وزراء مملكة إسواتيني عن سعادته بمشاركة بلاده في إكسبو دبي 2020، مؤكداً أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تشكل فرصة مهمة لتعريف العالم ببلاده.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في قاعة القادة بإكسبو دبي. وقال معاليه نتطلع إلى تعزيز فرص التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي مع دولة الإمارات، والتركيز على المجالات الهامة كالطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن بلاده مفتوحة أمام الجميع وترحب بمن يريد أن يستثمر في مجال السياحة وغيرها من القطاعات، مؤكداً أن اقتصاد بلاده اقتصاد منفتح ومزدهر، منوهاً بامتلاك «إسواتيني»مصادر مختلفة كالطاقة والتعدين وغيرها وهي متاحة أمام المستثمرين.