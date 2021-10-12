«الشارقة للعمل التطوعي» توعي بـ«إكسبو»

الشارقة (الاتحاد)

استهلت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، فعالياتها بورشة تعريفية عن الدورة التاسعة عشرة للعام الحالي، لصالح أفراد المجتمع ومؤسساته، لتعريفهم بآليات المشاركة وفئات ومجالات المشاركة ومعاييرها، والتي أقيمت «عن بُعد».

وتضمنت المحاضرة التعريفة التي قدمتها فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، وعضو مجلس الأمناء، عدداً من المحاور، واستهلتها بنبذة تعريفية عن الجائزة وشرحاً كاملاً ووافياً عن أهميتها، موضحة بأن هذه الدورة تتزامن مع فعاليات معرض إكسبو 2020 الذي استقطب المئات من المتطوعين، مما يعد فرصة سانحة للعديد من المتطوعين، للتطوع ضمن مجال التطوع في خدمة الوطن أو المجالات الأخرى، نظراً للتنوع الذي يحتضنه المعرض الدولي إكسبو.