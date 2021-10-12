تكريم الفائزين بمجال الزكاة في «إكسبو»

أبوظبي (وام)

شارك صندوق الزكاة في الاجتماع السادس عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس برئاسة مملكة البحرين الشقيقة عبر الاتصال المرئي، وتم إقرار أسماء الفائزين بمسابقة دول مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية والتطوعية في مجال الزكاة والتميز الوظيفي - نسختها الثانية - والموافقة على تحديد موقع التكريم ضمن منصة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في إكسبو دبي شهر مارس 2022م. واعتمد رؤساء الأجهزة مشروع الاستراتيجية المشتركة الاسترشادية لخدمة دافعي الزكاة ومستحقي الزكاة في نسختها النهائية، وأشادوا بجهود فريق العمل المشترك والمكلف بهذا المشروع.

وترأس وفد صندوق الزكاة عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة بحضور الدكتور محمد سليمان البلوشي مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة، والدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، والسيد سالم الزبيدي مدير مكتب الأمانة العامة لصندوق الزكاة.

وأشاد المهيري بمشاركة دولة الإمارات بجهود الأمانة العامة في تنظيم الاجتماعات، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات استمرار للجهود الكبيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهم في مختلف المجالات. وجرى استعراض ومناقشة المواضيع ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك في مجال التنسيق الزكوي والمدرجة على جدول الأعمال.