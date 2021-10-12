خبراء روس: إكسبو يعزز تبادل وتقارب الثقافات

دبي (وام)

أكد خبراء في الفن والثقافة من جمهورية روسيا الاتحادية أن للأعمال الفنية والثقافية قدرة فريدة على الجمع بين الناس في عالم أعيد تشكيل ملامحه مؤخراً بسبب جائحة كوفيد-19، وأن إكسبو 2020 يعزز تبادل تقارب الثقافات.

جاء ذلك خلال فعالية نظمها جناح روسيا في إكسبو 2020 تحت عنوان «روسيا: الثقافة»، سلطت الضوء على أفضل ما لدى هذه الدولة من ثقافة وفن وإعلام وتقنيات وابتكارات.

وقالت فاطمة محمد جان، نائب مدير المؤسسة الخيرية للفنون والعلوم والرياضة: لطالما اضطلعت الثقافة بدور مد الجسور وتعزيز الحوار بين البلدان. وهي الآن تجعل حياتنا أسهل وأكثر انفتاحا لأننا - بالمشروعات الثقافية - نستطيع الاتصال بأناس آخرين ودول أخرى... ولا شك أن الثقافة تساعد الناس على الشعور بحرية أكبر.

من جانبها قالت كاترينا نوفيكوفا، الملحق الصحفي لمسرح بولشوي: الثقافة تجمعنا، وتتيح هذه الأحداث الدولية مثل إكسبو 2020 دبي أن يتعرف بعضنا على ثقافة بعض ويلتقي بعضنا ببعض شخصياً. وأضافت: أنا سعيدة جداً بوجود أحداث من هذا القبيل، وآمل أنه في ختام الحدث الدولي، ستكون هناك إحصائيات رائعة بشأن أعداد الأشخاص الذين زاروا إكسبو 2020 من مختلف البلدان، إلى جانب الزوار المحليين، وعاشوا هذه التجربة الاستثنائية.

ثقافة وفن وإعلام

استضافت فعالية «روسيا: الثقافة» مجموعة متنوعة من ممثلي الثقافة والفن والإعلام والتقنية والابتكار في روسيا، بمن فيهم أزاريبليستسكي، راقص، ومصمم عروض راقصة، ومدرّب باليه، شقيق أسطورة الباليه الروسية مايا بليستسكايا، وديفيد مانسفيلد مدير أوبرا دبي، وسيرغي تشوبان، المهندس المعماري الروسي الألماني الذي صمم جناح روسيا في إكسبو 2020.