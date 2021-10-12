جناح القطرة بـ«إكسبو» يقدم رسائل للاستدامة

دبي (وام)

يقدم «جناح القطرة» في «إكسبو 2020 دبي» والتابع لـ «بيبسيكو» شريك المشروبات والوجبات الخفيفة في الحدث الدولي الكبير رسائل للزوار حول أهمية الاستدامة. ويطرح محتوى «جناح القطرة» الذي يقع في منطقة الاستدامة وتم تصميمه ليبدو كقطرة مياه عملاقة مصنوعة من 41 ألف عبوة معدنية معاد تدويرها رسالة مهمة من «بيبسيكو» حول الدور الذي يلعبه مفهوم الاستدامة في الحفاظ على كوكب الأرض. كما يقدم الجناح رسائل تسعى لتثقيف الزوار حول أهمية استخدام التقنيات التي تحافظ على استدامة المياه في مجالي الغذاء والزراعة وإلهام المزارعين للقيام بجهود شخصية لترشيد استهلاك المياه.

وقالت منى السقا مديرة شؤون الشركات في «بيبسيكو»، إن تصميم «جناح القطرة» يمثل رسالة حول أهمية الاستدامة ونسعى من خلاله لزيادة الوعي بما يمكننا القيام به في هذا المجال، مشيرة إلى أن «بيبسيكو» ملتزمة بضمان وصول 100 مليون شخص إلى المياه بحلول 2030. ويمنح «جناح القطرة» الزوار فرصة الانغماس في تجربة العلامة التجارية «أكوافينا» للتعرف من قرب على الجهود التي تبذلها «بيبسيكو» لمساعدة المزارعين في جميع أنحاء العالم من خلال تعريفهم بالممارسات المستدامة للتعامل مع المياه والاستخدام الذكي للمياه في التصنيع والجهود المبتكرة للعلامة التجارية لتقليل وإعادة تدوير إعادة ابتكار التعبئة والتغليف.