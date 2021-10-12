«التقاضي الرقمي» على مدار الساعة في «إكسبو 2020»

دبي (وام)

دشن طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس القيادي بالدائرة، «مشروع التقاضي الرقمي» في مقر «إكسبو 2020» للتطبيق القضائي التقني ومواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي للوصول إلى نقلة نوعية في إجراءات التقاضي سعياً لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل جلسات المحاكم إلى جلسات تقاضٍ عن بُعد بشكل دائم.

وقال المنصوري: إن الدائرة مستمرة في تطوير النظام والاستماع إلى جميع ملاحظات المتعاملين والمحامين وإدخال التحسينات والتعديلات لضمان استمرارية وسلاسة عمل النظام لدعم منظومة العدالة.

من جهته، قال القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي: إن «مشروع التقاضي الرقمي» يستهدف القضاة والمحامين والخبراء والمتعاملين، فهو نظام إلكتروني ذكي تفاعلي ومتكامل بسهولة ويسر على مدار الساعة، ويشمل ذلك جميع مراحل الدعوى، بداية من تقديم الطلب وإرفاق المستندات الداعمة والتقارير والتوقيع الإلكتروني والتحقق من هوية المستخدمين إلكترونياً، وانتهاء إلى عقد جلسات التحقيق ومداولة الدعاوى عن بُعد وما يتخلل ذلك من إجراءات داخلية لمتابعة سير الدعوى، إلى جانب إنشاء برامج إدارة الدعاوى والأحكام عن بعد، والتي تمكن القضاة والإدارات المعنية من متابعة سير الدعاوى وإصدار الأحكام وتنفيذها إلكترونياً على مدار الساعة، وذلك من خلال حصر الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظام المعلومات وتسجيل الدعاوى والاطلاع عليها من قبل القضاة وموظفي المحكمة والمحامين والخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين لهم صلة بالدعوى، وذلك لمنع غير المرخص لهم من الاطلاع على بيانات ومستندات الدعوى دون تصريح.

بدوره، قال القاضي أحمد إبراهيم سيف قاضي تمييز أول في محاكم دبي: إن نظام القضاء في إمارة دبي نظام عادل ومنجز، وهذا المشروع يؤكد مساعينا الحثيثة لوضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي، فالإنجازات الكبيرة التي حققتها محاكم دبي جاءت بفضل الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الرشيدة في مواكبة التطورات التقنية والتحول الذكي، وها هو اليوم يأتي بثماره في الوقت المناسب وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم حالياً.