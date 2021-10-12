شراكة بين «القمة العالمية للحكومات» و«إيدج»

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات مذكرة تفاهم مع «ايدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة الرائدة على مستوى المنطقة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون وتوسيع دائرة الشراكات الهادفة لتبادل المعرفة والأفكار المبتكرة، التي تدعم الجهود الحكومية لاستشراف المستقبل.

وقع المذكرة معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وفيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة «ايدج».

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، يمثل داعماً أساسياً لترسيخ موقع القمة العالمية للحكومات منصة دولية لتصميم وصناعة المستقبل، ومشاركة المعرفة وتبادل الأفكار والابتكارات التي تحقق التنمية الشاملة للمجتمعات.

وقال إن اتفاقية الرعاية التي وقعتها القمة العالمية للحكومات ومجموعة «ايدج» ستسهم في تعزيز الجهود لبناء منظومة فرص جديدة في المجالات الحيوية، بما يضمن الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في الدولة، من خلال ابتكار حلول جديدة للتحديات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، والمؤسسات البحثية.

من جهته، قال فيصل البناي: ستسخّر «ايدج» هذه الشراكة في استكشاف الفرص الجديدة والقيّمة بهدف تعزيز مكانتنا الرائدة إقليمياً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ التقدم، والتفاعل مع الجهات المؤثرة. يأتي ذلك في إطار سعينا المتواصل إلى خلق حلول جديدة تحدث أثراً إيجابياً وطويل الأمد على الأمن العالمي.