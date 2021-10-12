تفاهم بين «الشؤون الإسلامية» و«القوات المسلحة التعاونية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مذكرة تفاهم مع جمعية القوات المسلحة التعاونية لتعزيز التواصل ومد جسور التعاون، خدمة للأهداف المشتركة وتقديم خدمات عالية تحقق السعادة للمنتسبين للهيئة. وقع عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة، وعن جمعية القوات المسلحة التعاونية عبد الله سعيد نهيل النعيمي مدير عام الجمعية، وبحضور عددٍ من المسؤولين لدى الجانبين.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم جمعية القوات المسلحة التعاونية بتقديم خدمات في مقر «الهيئة»، بالإضافة إلى تقديم عروض للعاملين بـ«الهيئة» في فروعها كافة، وذلك وفق آليات تراها الجمعية مناسبة لسير عملها وكذلك تلبية متطلبات «الهيئة» من المواد الغذائية ومختلف الخدمات الأخرى.

وأكد النيادي حرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على تهيئة البيئة المثالية لكل العاملين فيها وتحقيق السعادة لهم، بما يمكنهم من أداء عملهم براحة تامة ويشجعهم على التميز والابتكار وإظهار مواهبهم.

ومن جانبه، أكد عبد الله سعيد نهيل النعيمي أن للجمعية فروعاً بمعظم إمارات الدولة ولديها خططاً بالتوسع والانتشار في بقية الإمارات، بما يساعدها على سهولة تقديم الخدمات المذكورة بهذه الاتفاقية، فضلاً عن استمرار مواصلة دورها ومساهماتها في تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتقديم خدماتها بجميع إمارات الدولة تنفيذاً لأولويات قيادتنا الرشيدة.