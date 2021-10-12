«تريندز» و«إعلامي حكومة رأس الخيمة» يبحثان آفاق التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

قام وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات بزيارة إلى المكتب الإعلامي لإمارة رأس الخيمة، وقد تم خلالها بحث آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية، وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس وفد «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، حيث استعرض مع هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، مجالات عمل «تريندز» كمركز بحثي مستقل، وما يقوم به من دراسات وأبحاث وإصدارات، وما يقدمه من استشارات، وما يتوفر عليه من شبكة شراكات واسعة تهدف إلى نشر المعرفة واستشراف المستقبل، بل المشاركة في صنعه. كما استمع الدكتور العلي إلى شرح موجز عن عمل المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة ودوره الإعلامي.

وقال العلي، إن الزيارة تأتي في إطار استراتيجية «تريندز» لتعزيز التعاون والشراكات البحثية والعلمية مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات والمراكز البحثية والفكرية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحقق الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة لديها.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت إمكانية إجراء البحوث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستطلاعات الرأي، وتبادل الخبراء والباحثين.

موضوعية

ثمنت هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، جهود مركز تريندز للبحوث والاستشارات البحثية والعلمية، وقالت إن إصداراته ودراساته وما يقوم به تتسم بالموضوعية والمنهجية العلمية ومن شأنها تعزيز المعرفة الشاملة.

ورحبت فطامي بالتعاون مع «مركز تريندز» بما يخدم الأهداف المشتركة وصناع القرار والمجتمع، وبما يدعم حركة البحث العلمي وتحقيق فهم أعمق لمختلف القضايا الإقليمية والعالمية وتناولها من منظور شامل. مؤكدة أن التعاون بين «تريندز» و«المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة» يؤسس لعلاقات متميزة بين الطرفين، ويوسع القاعدة المعرفية للاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة لدى الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.