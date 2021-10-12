دورة تأهيلية بـ«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية»

دبي (وام)

نظم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي دورة بعنوان «استراتيجية بناء الأسرة في الإسلام»، والتي قدمها باللغة الإنجليزية محمد عيد المهيري واعظ بالدائرة.

وقالت هند محمد لوتاه مديرة إدارة المركز: إن المركز يعمل على إعداد دورات وأنشطة تعود بالنفع والفائدة العامة على مختلف شرائح المجتمع، من خلال تطويع الآليات التي تساهم في تحقيق استراتيجية المركز في نشر قيم ومبادئ الإسلام وثقافته لإتباع الديانات الأخرى الراغبين في معرفة الدين الإسلامي الصحيح، فضلاً عن رفع مستوى الوعي العام، مؤكدة أن الدورة تكمن أهميتها كونها تتحدث عن بناء الأسرة، وكيف أن هذه المسؤولية والحقوق ستنعكس آثارها على الأفراد والأسرة والمجتمع.