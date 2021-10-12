تعاون بين جامعة زايد ومصرف الإمارات للتنمية

دبي (الاتحاد)

وقعت جامعة زايد اتفاقية مذكرة تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، لوضع برامج تعليمية شاملة ومبتكرة هدفها تمكين الجيل الجديد من القادة، يتم من خلالها إعداد الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة ذات صلة بسوق العمل لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المؤسسية.

وفي هذا الصدد، تم توقيع مذكرة تفاهم بين سعيد سلطان بن راشد الظاهري عضو مجلس إدارة جامعة زايد، وأحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية بهدف إرساء آليات للتعاون تُمكن الطرفين من دعم الطلبة المواطنين ودمجهم في بيئة عمل حقيقية، والتأكد من أنهم قادرون على تطبيق المهارات التي تحل التحديات الفعلية المرتبطة بالعمل.