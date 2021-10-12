منصور بن محمد يطلع على جاهزية منفذ حتا الحدودي

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن قطاع أمن المنافذ والحدود في دبي يعد من أفضل النماذج العالمية، نظراً لتكامل عناصر منظومة الأمن والأمان، الأمر الذي مكنها من تأكيد تنافسيتها بما ينسجم مع مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الإمارة. ونوّه سموه بالمستوى الرفيع لهذه المنظومة المتكاملة والذي وصفه بأنه نتاج الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسخير كافة الجهود لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمنفذ حتا الحدودي، بحضور الفريق محمد أحمد المري، نائب رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، وأعضاء المجلس. وقال سموه: «المساهمة في تطوير وحماية أمن المنافذ الحدودية، وتنميتها وتأهيلها وضمان أعلى مستويات جاهزيتها في كافة الأوقات للتعاطي بكفاءة مع مختلف المتغيرات، يستدعي من كافة الجهات المعنية بقطاع أمن المنافذ والحدود مضاعفة الجهود وتضافرها وتكاملها، وصولاً إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون للاستعداد الأمثل لتقديم خدمات ذات كفاءة عالية». واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على الخدمات المقدمة للقادمين والمغادرين عبر منفذ حتا الحدودي، كما استمع إلى شرح حول أهم الإنجازات التي حققها المنفذ، مؤكداً أهميته كمعبر حيوي يسهم في تسهيل إجراءات الدخول والخروج من دولة الإمارات عبر دبي ومن خلال المنفذ الذي يربط الدولة بسلطنة عُمان الشقيقة.

ووجه سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية أعضاء المجلس بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتسهيل حركة المسافرين وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.