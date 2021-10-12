«خليفة للنخيل» تنظم محاضرة الإدارة المتكاملة للآفات

أبوظبي (الاتحاد)

نَظَّمَت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي محاضرة علمية افتراضية بعنوان «تكامل منتجات التقنية الحيوية لإدارة آفات نخيل التمر»، قدمها الدكتور محمد السعيد صالح الزميتي، أستاذ المبيدات المتفرغ، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، بجمهورية مصر العربية، بحضور 127 من الخبراء والمختصين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل عام، يمثلون 16 دولة.

وأكد الزميتي على وجود أكثر من 100 آفة محتملة تصيب شجرة نخيل التمر بعضها يصيب مجموعة السعف والعراجين، وبعضها الآخر يصيب النورات الزهرية والطلع، وآخر يصيب الجذع والجذور والثمار. كما أشار إلى أن الممارسات الحالية في حل مشكلة آفة النخيل في معظم المنطقة العربية، تنقسم إلى توجهين الأول استخدام مبيدات الآفات التقليدية فقط كطريقة واحدة لحل المشكلة (مزارعون غير متبنين للإدارة المتكاملة للآفات)، والثاني مكاملة أكثر من طريقة للمكافحة معاً من بينها تطبيق المبيدات (مزارعو الإدارة المتكاملة للآفات). وقد أوضح في المحاضرة مفاهيم ومبادئ نظام الإدارة المتكاملة للآفات (IPM)، وأهمية العمل على إتاحة الفرصة لكل من مكونات برامجها لتأدية وظيفتها حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة من تبني وتنفيذ النظام.