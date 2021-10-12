4000 مشارك يناقشون مستقبل السكك الحديدية بدبي

دبي (وام)

انطلقت في دبي، أمس، أعمال الدورة الثامنة من «معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2021» التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وافتتح المعرض والمؤتمر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، بحضور معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل في المملكة العربية السعودية، ومعالي كريس هيتون هاريس وزير النقل في المملكة المتحدة، ومعالي كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، والمهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وعدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع النقل إقليمياً وعالمياً. وتبرز الأهمية المتنامية للمعرض والمؤتمر - الذي تنظمه وزارة الطاقة والبنية التحتية ويستمر يومين في فندق «إنتركونتينتال فيستيفال سيتي دبي»، بمشاركة وحضور أكثر من 4000 مشارك و300 عارض و200 متحدث - كونه يُعد منصة فريدة لصناعة السكك الحديدية الإقليمية وفرصة لاستكشاف التقنيات الجديدة ونقطة التقاء محورية للتخطيط لمستقبل هذه الصناعة.

وقال معالي سهيل المزروعي: إن هذا المعرض والمؤتمر يشكل منصة رائدة للتعاون لدعم قطاع النقل، وتعزيز الجهود المبذولة للتصدي للتحديات المتعلقة به، باعتباره ذا أهمية حيوية للتنمية المستدامة وتظاهرة دولية مهمة في مجال تكنولوجيا النقل، وتجمعاً عالمياً للمتخصصين في مجال المواصلات وحركة التنقل، حيث سيتم خلاله مناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات البنية التحتية لإنشاء شبكة السكك الحديدية وأنظمة المواصلات المختلفة.

ورحب معاليه بالمشاركين في المعرض والمؤتمر، متمنياً أن يحقق أفضل النتائج وتبادل وجهات النظر والمساهمة في تعزيز منظومة النقل، مؤكداً أن مستقبل التنقل على مستوى العالم يفرض علينا تحديات كبيرة تتمثل في تطويع الأنظمة الحديثة للظروف المحلية شاملة البنية التحتية القائمة وإدراك تأثير الأنظمة الحديثة على التخطيط والنسيج الحضري للمدن وتأمين الانتقال السلس من الأنظمة التقليدية إلى الأنماط الحديثة في التنقل.

وأضاف: إن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت قطاع السكك الحديدية بشكل كبير على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتمثل ذلك في تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، وتخصيص ميزانية لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية والتي ستربط بين الإمارات السبع، كما ستمتد لتتصل مع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي، والربط بين دول المجلس.

ولفت إلى أن طول شبكة السكك الحديدية الوطنية سيصل إلى 1200 كيلومتر وستساهم في خفض تكاليف الشحن واختصار الوقت المستغرق في السفر وتساعد في اتساع التجمعات الصناعية والعمرانية وتدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 70 و80 بالمائة مقارنة باستخدام الشاحنات في النقل، موضحاً أن دولة الإمارات تستهدف توسيع نطاق التعاون مع دول الجوار وتطوير مشروعات للنقل تعزز التعاون العابر للحدود في مجال النقل.

بنية تحتية

أكد معالي سهيل المزروعي أن حكومة الإمارات ملتزمة بتطوير بنية تحتية للنقل ذات مستوى عال بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، منوهاً بأن دولة الإمارات طورت على مدار السنوات القليلة الماضية عدداً متزايداً من المشاريع الطموحة للنقل العام من شبكات المترو والسكك الحديدية والحافلات إلى جانب شبكات طرق والتي بدورها تدعم توجه الدولة لمواجهة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي والتجاري ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة وريادتها العالمية. وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تستهدف مواكبة المتغيرات المتسارعة في تقنيات صناعة النقل المستدام والسكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي، حيث تواصل العمل الدؤوب لتحويل التنقل إلى منظومة من النقل الذكي المتعدد الوسائط لتصبح رائدة بالمجال ووضع مرتكزات أساسية من السياسات والقوانين المرنة المحفزة للتحول التدريجي وتشجيع قطاعات الدولة والقطاع الخاص على الاستثمار في النقل الذكي عبر خلق بيئة حاضنة بميزات وحوافز متوازنة، الأمر الذي يدعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050.