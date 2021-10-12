6 مراكز للفحص المستعجل في الظفرة

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

اعتمدت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» 6 مراكز لتقديم خدمة نتائج الفحص المستعجل لـ«كوفيد - 19»، والتي لا تتجاوز 5 ساعات، لتغطي مدن المواقع التالية في المنطقة: مركز تقييم «كوفيد - 19» المتميز في مدينة زايد، مركز صحة لخدمات «كوفيد - 19» من المركبة في مدينة زايد، مركز صحة لخدمات «كوفيد - 19» من المركبة في مدينة غياثي، مركز صحة لخدمات «كوفيد - 19» من المركبة في مدينة المرفأ، مركز صحة لخدمات «كوفيد - 19» من المركبة في مدينة ليوا ومركز صحة لخدمات «كوفيد - 19» من المركبة في جزيرة دلما.

ويمكن للراغبين في الحصول على نتائج فحص «كوفيد - 19» قبل 5 ساعات مقابل 250 درهماً التسجيل من خلال مراكز الفحص، وذلك للتسهيل على المراجعين وسرعة الحصول على نتائج «كوفيد - 19» دون الحاجة للانتظار.

وحددت مستشفيات الظفرة مواعيد مركز صحة لخدمات «كوفيد - 19» من المركبة في كل مراكز مدن منطقة الظفرة والتي تستمر لمدة 12 ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً بينما يستمر العمل في مركز تقييم «كوفيد - 19» المتميز في مدينة زايد من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً. ويتوجه الراغبون في الحصول على فحص «كوفيد - 19» السريع إلى مراكز صحة لخدمات «كوفيد - 19» من المركبة وستصلهم نتائج الاختبار عبر رسائل نصية قصيرة على الأرقام الخاصة بهم. كما يمكنهم الحصول على النتائج عبر تطبيق الحصن الإلكتروني وتطبيق صحة الإلكتروني. وحرصت إدارة مستشفيات الظفرة على توفير 8 مراكز متخصصة لتقديم خدمات «كوفيد - 19» تغطي جميع مدن منطقة الظفرة في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا والسلع، بطاقة استيعابية تصل إلى 3500 فحص يومياً، ويمكن الحصول على تلك الخدمات من خلال حجز موعد مسبق عبر تطبيق شركة «صحة».

كما تم تزويد جميع مراكز خدمات فحص «كوفيد - 19» في منطقة الظفرة بأحدث الأجهزة والتقنيات.