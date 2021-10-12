ترشيد استهلاك المياه بمجالس الضواحي

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب قطع وأدوات ترشيد المياه في جميع مجالس الضواحي التابعة إلى دائرة شؤون الضواحي والقرى في مدينة الشارقة والبالغ عددها 8 مجالس، مما ساهم في تخفيض استهلاك المياه بنسبة 67% وتوفير ما يقارب من 24.440 جالوناً من المياه يومياً.

وأوضحت المهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد، أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تسعى لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، من خلال نشر الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هدر المياه ومعالجة التسربات.

غادة جمعة سالم

وأضافت أن إدارة الترشيد تقدم خدماتها للجهات الحكومية من خلال ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى تقييم أوضاع استهلاك الطاقة والمياه في المباني التابعة للجهات الحكومية والمتطلبات اللازمة للترشيد، وذلك من خلال إعداد بيان باحتياجات هذه الجهات من مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة وحساسات الإنارة وقطع ترشيد استهلاك المياه وضبط درجة التكييف على 22 إلى 24 درجة ومتابعة كميات استهلاك الكهرباء والمياه بجميع المباني التابعة لهذه الجهات والتأكد من عدم إهدار الطاقة وعدم وجود تسريبات للمياه، والمرحلة الثانية اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية والتعاون مع المنسقين بالجهات الحكومية لتنفيذ محاضرات التوعية بأهمية وطرق الترشيد والعمل على نشر ثقافة الترشيد بين موظفي الجهات الحكومية. والمرحلة الثالثة تتضمن قيام اللجنة الفنية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتنفيذ زيارات ميدانية للمباني الحكومية وتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها ومقارنة كميات الاستهلاك قبل وبعد تنفيذ إجراءات الترشيد للتعرف على النتائج التي تم تحقيقها.