«العنوان» للإرشاد المكاني الموحد في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلنت دائرة البلدية رأس الخيمة رسمياً إطلاق مشروع نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد لإمارة رأس الخيمة «العنوان» الذي يعزز من معايير جودة الحياة في الإمارة، ويرتقي بفرص التنمية المستدامة التي تحقق رؤية الإمارة الاقتصادية والتنموية والتطويرية. وسيحدث نظام «العنوان» تطوراً ملموساً على مستوى الحياة والعمل في الإمارة ويمنحها هوية متميزة.

ويستند نظام «العنوان» الحديث إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في تحديث وتوحيد آلية تسمية الشوارع وتحديد المواقع والمناطق والطرق والمباني على امتداد الإمارة وإعادة تخطيط وتنظيم عنونتها بالكامل، الأمر الذي يعزز كفاءة ودقة الأعمال والخدمات الحكومية وينقل الإمارة إلى مصاف الدول المتطورة في بُناها التحتية وخدماتها الذكية التي تقدمها لجمهورها. وتطبيق المشروع شمل الإمارة شمالاً وجنوباً وفي المرحلة الأولى منه تم إطلاق المشروع رقمياً عبر منصة إلكترونية تستخدم من قبل أفراد المجتمع والزوار.

وقال منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، في إطار رؤية رأس الخيمة 2030: سيقدم نظام «العنوان» حزمة واسعة من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تضم على سبيل المثال لا الحصر تحسين أوقات الاستجابة للطوارئ والارتقاء بمستوى توصيل الخدمات والاستدلال على العناوين بطرق أسهل تختصر المسافات والوقت وتقليص الانبعاثات الصادرة من عوادم السيارات وخفض البصمة الكربونية بفضل اقتصاد الوقت.