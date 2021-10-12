بلدية أبوظبي توعي بمعايير السلامة في قطاع البناء

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل ورشة توعوية افتراضية - عن بعد - «عبر برنامج مايكروسوفت تيمز» حول متطلبات ومعايير نظام البيئة والصحة والسلامة المهنية للكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، وذلك امتثالاً للقرار 42 لسنة 2009 المتعلق بتطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية على مستوى إمارة أبوظبي. وتناولت الورشة عدة محاور، منها: الهيكل الإداري للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وأدوار ومسؤوليات بلدية مدينة أبوظبي بشأن تطبيق ومراقبة متطلبات السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية، وأدوار وواجبات الكيانات العاملة في المواقع الإنشائية بخصوص الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية. واشتملت الورشة الإجابة عن العديد من أسئلة واستفسارات الكيانات المشاركة، بهدف الإلمام بكافة جوانب الإطار العام للنظام، وإرشاد كيانات قطاع البناء والإنشاء إلى أفضل السبل والممارسات التي من شأنها تحقيق أعلى معدلات الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة.