مجلس ضاحية الخالدية في الشارقة يبحث خطته

الشارقة (الاتحاد)

بحث مجلس ضاحية الخالدية، خلال اجتماعه الحضوري، والذي يأتي في سياق الاجتماعات الدورية بمقر المجلس في مدينة الشارقة، مختلف أعماله وتحضيراته للفعاليات المقبلة في إطار ما يتطلع إليه من مواصلة جهده في خدمة المجتمع.

وترأس الاجتماع خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، وتم التطرق حول اجتماعات المجلس التي سيتم عقدها مع جهات متعاونة وتحديد أجندة معدة مسبقاً لعقد تلك الاجتماعات، بجانب تحديد أولويات الموضوعات التي سيتم مناقشتها بما يخدم المجتمع وتحقيق مصالح الضاحية وأهالي الضاحية ومرافقها العامة.

وتضمن الاجتماع النظر في الحالات الأسرية المرفوعة للمجلس والواردة مع أعضاء اللجنة النسائية، ومناقشة آخر مستجداتها ومعرفة تطورات هذه الحالات لمتابعتها وحلها ضمن اختصاصات المجلس أو إحالتها للجهات المختصة في إمارة الشارقة التزاماً بدور المجلس في تعزيز التواصل الأسري مع الأهالي.