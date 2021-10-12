ضاحي خلفان يتلقى كتاب «مسرح الجريمة»

دبي (الاتحاد)

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الخبير أول جاسم ربيع العوضي، الأستاذ المساعد بأكاديمية شرطة دبي، كتاب «إدارة مسرح الجريمة» الذي يتناول التجارب العملية لمؤلفه خلال فترة عمله الطويلة في شرطة دبي، وتخصصه في التصوير الجنائي.

جاء ذلك خلال استقباله له بمكتبه أمس بحضور اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

ويتناول الكتاب شرحاً لمسرح الجريمة وإجراءات المستجيب الأول وإجراءات التوثيق، ويشرح معنى الآثار المادية، النظريات العلمية الجنائية الخاصة بالآثار المادية.