خالد بن صقر القاسمي: «أمان» يحمي الأرواح والممتلكات

الشارقة (وام)

أكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، أن نظام الإنذار المبكر «أمان» يلعب دوراً كبيراً وحيوياً مهماً في حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق ما يعني أنه أصبح ضرورة ملحة للجميع.. مشدداً على أهمية تركيب الجهاز في إطار التزام الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعزيز أعلى مستويات الأمن والسلامة.

وأشار الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي إلى أن «أمان» هو النظام المعتمد بإمارة الشارقة وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 20 لعام 2019 ويلزم القرار المنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية بتركيب النظام لحماية أفراد المجتمع من مخاطر الحريق على مدار الساعة. من جانبه، قال المهندس سلطان الكتبي الرئيس التنفيذي لشركة ساند لإدارة المرافق، المملوكة لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة: حقق جهاز «أمان» نقلة نوعية في الكشف المبكر عن الحرائق، وتم تركيب وتسجيل ما يزيد على 6940 جهاز أمان في مختلف مناطق الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري.