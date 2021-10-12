%99 الفصل في القضايا الجزائية بمحاكم رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

كشفت محاكم رأس الخيمة عن الفصل في 99% من القضايا الجزائية التي تداولتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما كشفت الدائرة عن إنجاز 98% من القضايا المدنية وبعدد 4362 قضية مدنية وجزائية..

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن المحاكم قد حققت إنجازاً ملموساً يعكس فاعلية الأداء وكفاءة العمل القضائي وسرعة البت في القضايا بمحاكم الإمارة دون الإخلال بحقوق المتقاضين، مما يساهم في تحقيق أعلى معدلات رضا وسعادة المتعاملين.

وأضاف: الدائرة نظرت في 2840 قضية مدنية، و1522 قضية جزائية خلال ستة أشهر، ليصل إجمالي عدد القضايا المنظورة إلى 4362 قضية مدنية وجزائية، بينما بلغ عدد القضايا المحكوم فيها 4289 قضية منها 2780 قضية مدنية و1509 قضية جزائية.

وتابع: وفقاً لمستويات التقاضي الثلاثة، فقد نظرت محكمة التمييز في 96 قضية مدنية وفصلت في 90 قضية بنسبة بلغت 94%، بينما نظرت في 78 قضية جزائية وفصلت فيها جميعاً لتحقق نسبة فصل 100%، هذا وقد نظرت محكمة الاستئناف في 452 قضية مدنية، وحكمت في 447 قضية بنسبة فصل 99% تقريباً، كما نظرت 295 قضية جزائية فصلت منها في 294 قضية بنسبة فصل 100% تقريباً. وبلغ عدد القضايا المدنية المقدمة للمحكمة الابتدائية 2292 قضية فصلت منها في 2243 قضية، بمعدل فصل 99% تقريباً، بينما بلغ عدد القضايا الجزائية 1149 قضية، فصلت منها في عدد 1137 قضية بنسبة فصل قرابة 99%.

وأشار إلى أن نسبة الفصل في الأحكام الصادرة من محاكم الجلسة الواحدة والعمالية بلغت 100% من جملة القضايا المعروضة عليها، في حين بلغت نسبة الفصل في القضايا المدنية 96% وقضايا محكمة الأسرة والقضايا التجارية 98% في حين حققت محكمة المطالبات الصغرى نسبة 97% من جملة القضايا المعروضة عليها، كما حققت محكمة اليوم الواحد نسبة فصل 100% من إجمالي القضايا المقدمة، وهو ما يؤكد حجم الجهد المبذول وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.