2855 رسالة يتلقاها مدير عام «إقامة دبي»

دبي (الاتحاد)



أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن أن عدد إحصائيات خدمة «تواصل مع المدير العام» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني gdrfad.gov.ae، قد بلغت ألفين و855 رسالة بريد إلكتروني تم التعامل معها عبر الخدمة من أول يناير 2021 حتى العاشر من أكتوبر من العام الجاري.

وتنوعت الرسائل بين الاستفسارات العامة والملاحظات والاقتراحات، بالإضافة إلى رسائل الشكر والثناء، حيث حصدت الاستفسارات العامة العدد الأكبر من إجمالي عدد الرسائل الواردة عبر هذه الخدمة.

وقال الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «عندما أطلقنا خدمة «تواصل مع المدير العام» عام 2013 عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، وضعنا نصب أعيننا خدمة الناس والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، واتخاذ الإجراءات الضرورية لخدمتهم، وجعلنا خدمة المتعاملين وإسعادهم واجباً أساسياً».

وأضاف: «يأتي هذا من منطلق إيماننا بأهمية ترسيخ ثقافة الشفافية وتبنّي سياسة الباب المفتوح التي من شأنها تعزيز قنوات الحوار البنّاء، ونتطلع من خلال السير على هذا النهج إلى دفع عجلة الإبداع والابتكار والتميز التي تقودنا إلى الارتقاء بالأداء الحكومي، في ضوء أهداف خطة دبي 2021 في بناء حكومة شفافة وموثوقة تحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع.