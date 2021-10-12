يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند **:**والجزر الأول عند الساعة 10:11 الثاني عند الساعة 01:18. وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 14:03 والمد الثاني عند 04:32 والجزر الأول عند الساعة 09:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:22.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 26 80 25دبي 37 28 80 25الشارقة 37 22 80 20عجمان 26 28 85 20أم القيوين 36 22 80 25رأس الخيمة 38 23 80 30الفجيرة 36 27 85 25العين 39 25 85 20ليوا 38 24 85 25الرويس 35 23 80 25السلع 34 25 80 25دلما 34 29 85 25طنب الكبرى 35 30 75 25طنب الصغرى 36 29 75 20أبو موسى 36 29 75 20.