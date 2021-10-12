الاتحاد الإلكتروني -أبوظبي
أقر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في جناح الإمارات بـ«إكسبو 2020» ميزانية الاتحاد حتى عام 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.
ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بإكسبو..جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد .. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية.. pic.twitter.com/DeYR6mMClI— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 12, 2021
وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»:«ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بإكسبو.. جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية».
اعتماد الميزانية الاتحادية اليوم.. واعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.. هي رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل بإذن الله.. والتجديد سنة الحياة.. والتجديد سر تفوق دولة الإمارات.. pic.twitter.com/t5kF6AIfpo— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 12, 2021
وأضاف سموه: «اعتماد الميزانية الاتحادية اليوم.. واعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.. هي رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل بإذن الله.. والتجديد سنة الحياة.. والتجديد سر تفوق دولة الإمارات».