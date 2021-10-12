الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن جناح الإمارات بإكسبو 2020 جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بإكسبو.. جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد .. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية".
ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بإكسبو..جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد .. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية.. pic.twitter.com/DeYR6mMClI— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 12, 2021