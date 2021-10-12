ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بإكسبو..جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد .. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية.. pic.twitter.com/DeYR6mMClI